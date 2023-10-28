Kocaeli’de akılalmaz olay! 1 haftalık bebeği su kanalına terk etti

İncelemede, bebeği bıraktığı görülen bir kadın gözaltına alındı. İsmi ve yaşı henüz öğrenilememen kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tetiklerde 1 haftalık olduğu tespit edilen bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.