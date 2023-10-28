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Kocaeli'de akılalmaz olay! 1 haftalık bebeği su kanalına terk etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Kocaeli’de akılalmaz olay! 1 haftalık bebeği su kanalına terk etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş kız bebeğini su kanalına bırakan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ise 1 hafta önce doğduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalının çevresindeki çalılıklardan bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde su kanalının kenarında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek, ekiplerce Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeği kim tarafından bıraktığını belirlemek için bölgedeki kamera kayıtlarını izledi.

İncelemede, bebeği bıraktığı görülen bir kadın gözaltına alındı. İsmi ve yaşı henüz öğrenilememen kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tetiklerde 1 haftalık olduğu tespit edilen bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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