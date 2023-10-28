CHP belediyeciliği raydan çıktı! İstanbul’da yine tramvay arızası: Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı





Raylarda yürüyen Ömer Çakmak, "Yusufpaşadan beri yürüyorum, tramvayın raydan çıktığını söylüyorlar ama bir şey göremedim. Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutlamamamız gerekir. Muhasır medeniyetler seviyesine böyle mi çıkacağız" dedi. Başka bir vatandaş ise "Yusufpaşa'dan haftanın iki günü yürüyoruz bu yolu" diyerek sitem etti.

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