28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da iş yerinde patlama: 5 yaralı

Bağcılar'da iş yerinde patlama: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
ABONE OL
Bağcılar’da iş yerinde patlama: 5 yaralı

Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda patlama oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 5 işçi yaralandı. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA