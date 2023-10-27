Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk tarihi nedir? Sevk (Sülüs) belgesi e-Devlet sorgulama ekranı!

MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin askerlik yerleri belli oldu. Kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte birçok vatandaş Sevk Belgesi veya Sülüs Belgesi hakkında detayları sorguluyor. İşte, askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

➡Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

➡Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

➡Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

➡Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.