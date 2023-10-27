Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk tarihi nedir? Sevk (Sülüs) belgesi e-Devlet sorgulama ekranı!
2023 Kasım celbi askerlik yerleri bugün resmi olarak açıklandı. Bu duyuru, vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Ancak askerlik görevine başlamadan önce, yükümlü kişilerin "Sülüs Kağıdı" olarak da bilinen "Sevk Belgesi" hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Peki, askerlik sevk belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...
MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin askerlik yerleri belli oldu. Kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte birçok vatandaş Sevk Belgesi veya Sülüs Belgesi hakkında detayları sorguluyor. İşte, askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı...
SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.
➡Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.
➡Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.
➡Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.
➡Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.
SEVK BELGESİ NEDİR?
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.
*Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.
SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ!
➡Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir.
➡Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.
Askerlik Sevk Belgesindeki Bilgiler
➡Eğitim MerkeziYükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum
➡KuvvetiYükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı
➡SınıfıYükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup
➡Sevk TarihiYükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih
➡Yol SüresiYükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.
➡Katılacağı TarihYükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih
➡Muv. ÖzelliğiYükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş
➡Hizmet ŞekliYükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü
➡Hizmet SüresiYükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi
➡İaşe BedeliKazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı
➡Yol BedeliYükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Askerlik yerleri ile ilgili detaylar merak edildi. MSB tarafından yayımlanan bilgilere göre seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (27 Ekim 2023 Cuma) e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
SEVK TARİHLERİ
➡02 Şubat 2023
➡02 Mart 2023
➡06 Nisan 2023
➡04 Mayıs 2023
➡31 Mayıs 2023
➡06 Temmuz 2023
➡10 Ağustos 2023
➡07 Eylül 2023
➡05 Ekim 2023
➡09 Kasım 2023
➡07 Aralık 2023
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...