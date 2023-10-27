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Aydın'daki asansör faciasında acı gerçek! CHP'li Efeler Belediyesi daha önce uyarılmış! TMMOB'tan açıklama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Aydın’daki asansör faciasında acı gerçek! CHP’li Efeler Belediyesi daha önce uyarılmış! TMMOB’tan açıklama...

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Düşen asansörün bakımıyla ilgilenen firmanın yetkilisi gözaltına alınırken olayla ilgili çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı. CHP'li Efeler Belediyesi'nin asansör bakımlarını yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile olan sözleşmesinin ardından "tavan ücret veren" özel kuruluşu tercih ettiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamada söz konusu firmanın internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aradığı da belirtildi. İşte detaylar...

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DIŞARI ÇIKMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." görüşlerine yer verildi.

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

BELEDİYE DAHA ÖNCE UYARILMIŞ!

Diğer yandan CHP'li Efeler Belediyesi'nin daha önce asansörlerin bakımını yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

İşte TMMOB'dan yapılan açıklama:

31 Mart 2020'de yapılan açıklamada bu denetimlerin özel firmalara verilmiş olması adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal ve ihlal ettiklerini göstermektedir.

TAVAN ÜCRET VEREN FİRMAYI TERCİH ETTİLER!

İlçe belediyelerinde Odamızca bakanlığın belirlediği taban ücret teklif edilirken, ilgili belediyeler tavan ücret veren özel kuruluşları tercih etmiş, halkımızın cebinden fazladan ücret çıkmasına sebep olmuştur. Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'HALK' kavramı yerine 'MÜŞTERİ' kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ'nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.

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