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28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

"28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı özel bir gündür. 29 Ekim tarihi haricinde 28 Ekim'in resmi tatil olup olmayacağı ve ek mesai ücreti hakkında detaylar da merak konusu oluyor. İşte, haberin ayrıntıları...

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları, ülke genelinde büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor. Çalışan kişiler ise 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı sorguluyor. Genellikle Türkiye'de resmi tatiller, hafta sonlarına denk geldiğinde tatil günü olarak kabul edilir ve çalışma saatleri veya mesailerde değişiklik yapılmaz. İşte, haberin detayları...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM'DE EK MESAİ ÜCRETİ VAR MI?

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacak.

Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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