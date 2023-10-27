28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
"28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı özel bir gündür. 29 Ekim tarihi haricinde 28 Ekim'in resmi tatil olup olmayacağı ve ek mesai ücreti hakkında detaylar da merak konusu oluyor. İşte, haberin ayrıntıları...
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları, ülke genelinde büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor. Çalışan kişiler ise 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı sorguluyor. Genellikle Türkiye'de resmi tatiller, hafta sonlarına denk geldiğinde tatil günü olarak kabul edilir ve çalışma saatleri veya mesailerde değişiklik yapılmaz. İşte, haberin detayları...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE EK MESAİ ÜCRETİ VAR MI?
28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacak.
Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
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