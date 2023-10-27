28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları, ülke genelinde büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor. Çalışan kişiler ise 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı sorguluyor. Genellikle Türkiye'de resmi tatiller, hafta sonlarına denk geldiğinde tatil günü olarak kabul edilir ve çalışma saatleri veya mesailerde değişiklik yapılmaz. İşte, haberin detayları...