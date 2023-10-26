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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı!

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

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