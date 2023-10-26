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Son dakika: Beyoğlu'ndaki tarihi Gueive Han'ında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Son dakika: Beyoğlu’ndaki tarihi Gueive Han’ında yangın

Son dakika haberleri... Beyoğlu’ndaki tarihi Gueive Han da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi, Ömerhayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında bulunan nalbur dükkanında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan ise üst katlarda mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden tahliye ederek kurtardı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hanı saran alevler söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken tarihi yapıda büyük çapta hasar oluştu. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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