İstanbul barajları alarm veriyor! Yüzde 20'nin altına düştü
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da yağışların azlığı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü. Havadan çekilen görüntülerde barajlardaki suyun renginin değiştiği görüldü.
Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.89 oldu.
Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 21.73'e kadar düştü. Dron ile çekilen görüntülerde barajdaki suyun rengini değiştiği görüldü.
Mega kent İstanbul kurak bir sonbahar mevsimi geçiyor.
Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19.89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.
ALİBEY BARAJI'NDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ
Öte yandan İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 21.73 oldu. Suların çekildiği yerler ise dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ayrıca suyun renginin değiştiği, bazı yerlerde ise toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.
Alibey Barajı yüzde 21.73
Büyükçekmece Barajı yüzde 3.97
Darlık Barajı yüzde 31.18
Istrancalar Barajı yüzde 22.52
Kazandere Barajı yüzde 6.32
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