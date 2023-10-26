İstanbul barajları alarm veriyor! Yüzde 20’nin altına düştü

Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19.89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.