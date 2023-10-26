İstanbul’daki asayiş uygulamasında aranması olan 636 zanlı yakalandı

Aramalarda 69 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 204 fişek, 24 kilo 747 gram uyuşturucu, 137 uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddelerin satışından sağlandığı tespit edilen 80 bin 370 lira ve 100 euro ele geçirildi.

Uygulamada 724 halka açık yer denetlenirken 8 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Ayrıca 26 bin 180 araç ve 1806 motosiklet denetlendi, 1826 araç ve motosiklet ile 50 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 10 araç trafikten menedildi.

Uygulamada toplam 448 bin 158 lira para cezası kesildi.