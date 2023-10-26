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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a bir şok daha! 15 şirket için arama kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a bir şok daha! 15 şirket için arama kararı

Son dakika haberleri... Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

AVUKAT: GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK

Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz.

Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.

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