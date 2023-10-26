Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a bir şok daha! 15 şirket için arama kararı
Son dakika haberleri... Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.
AVUKAT: GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK
Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz.
Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.
İşte arama kararı verilen o şirketler:
Dilan Polat Güzellik Kozmetik
D Polat Estel Sağlık Hizmetleri
DLN Polat Güzellik ve Kozmetik
DLN POLAT Uluslarası Güzellik ve Kozmetik
Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...