Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a bir şok daha! 15 şirket için arama kararı

AVUKAT: GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK



Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz.