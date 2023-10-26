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Akdeniz'de gece yarısı deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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Akdeniz’de gece yarısı deprem!

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Akdeniz'de saat 02.58'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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