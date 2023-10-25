Dört ilde düzenlenen PKK operasyonunda 17 şüpheyi gözaltı! Aralarında HDP’li ilçe başkanı da bulunuyor...

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI

Tekirdağ, İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese yapılan baskınlarda, aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.