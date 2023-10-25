Dört ilde düzenlenen PKK operasyonunda 17 şüpheyi gözaltı! Aralarında HDP'li ilçe başkanı da bulunuyor...
Tekirdağ merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden dördü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul ve çevre illerinden PKK/KCK terör örgütüne eleman temin edenlerle Tekirdağ'da örgütün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösteren şüpheliler belirlendi. Aralarında, Tunceli- Pülümür karayolunda yol kesme ve yağma olaylarına katıldığı tespit edilen, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken çeşitli terör olaylarına katılanlar ile ülke içinde ve dışında örgütsel çağrılar doğrultusunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde örgüt propagandası yapıp slogan atanlar ve sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI
Tekirdağ, İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese yapılan baskınlarda, aralarında HDP Marmaraeğlisi İlçe Başkanının da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.
Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP genel merkez meclis üyesi A.G., HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanı R.U. ile C.Y. ve Ş.A., 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme ve üye olma' ile 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı.
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