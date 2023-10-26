28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Acı haber! Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

Acı haber! Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
ABONE OL
Acı haber! Edirne’de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA