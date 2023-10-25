28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2023
ABONE OL
Antalya’da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya’dan Burdur istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İçerisinde bulunan 14 yolcu ise kısa sürede tahliye edilerek kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA