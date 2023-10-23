Üç aylar 2024 tarihleri | Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Kandil ve dini günler Diyanet takvimi...

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2024 üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. Ramazan ayı 2024 yılı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü arefe günü olarak ramazan ayı son günü idrak edilecek.