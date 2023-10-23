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Üç aylar 2024 tarihleri | Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Kandil ve dini günler Diyanet takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Üç aylar 2024 tarihleri | Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Kandil ve dini günler Diyanet takvimi...

Mübarek üç aylar, İslam takvimine göre oldukça kutsal kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bir araya geldiği dönemi ifade eder. 2024 yılına göre bu mübarek ayların başlangıcı takvime göre belirlenmiştir. Peki 2024 üç aylar ne zaman? Ramazan ne zamani hangi ayda başlayacak?

2024 yılına göre bu mübarek ayların başlangıcı takvime göre belirlenmiştir. Recep ayı, bu dönemin ilk ayıdır ve bu süre zarfında Müslümanlar ibadetlerini artırır, dualarını çoğaltır ve manevi olarak kendilerini daha fazla iyileştirmeye çalışırlar. Şaban ayı ise bu hazırlık sürecinin devam ettiği bir dönemi temsil eder. Son olarak, Ramazan ayı, oruç tutma ayı olarak adlandırılır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Peki üç aylar ne zaman başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2024 üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. Ramazan ayı 2024 yılı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü arefe günü olarak ramazan ayı son günü idrak edilecek.

2024 KANDİL VE BAYRAM TARİHLERİ

REGAİB KANDİLİ: 11 OCAK 2024 PERŞEMBE

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI: 12 OCAK 2024 CUMA

MİRAÇ KANDİLİ: 6 ŞUBAT 2024 SALI

BERAT KANDİLİ: 24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI: 11 MART 2024 PAZARTESİ

KADİR GECESİ: 5 NİSAN 2024 CUMA

AREFE: 10 NİSAN SALI

RAMAZAN BAYRAMI: 10-11-12 NİSAN (ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA)

KURBAN BAYRAMI AREFESİ: 15 HAZİRAN CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI: 16-17-18-19 HAZİRAN (PAZAR-PAZARTESİ-SALI-

ÇARŞAMBA)

AŞURE GÜNÜ: 18 TEMMUZ 2024 SALI

MEVLİD KANDİLİ: 14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ

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