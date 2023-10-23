Üç aylar 2024 tarihleri | Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Kandil ve dini günler Diyanet takvimi...
Mübarek üç aylar, İslam takvimine göre oldukça kutsal kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bir araya geldiği dönemi ifade eder. 2024 yılına göre bu mübarek ayların başlangıcı takvime göre belirlenmiştir. Peki 2024 üç aylar ne zaman? Ramazan ne zamani hangi ayda başlayacak?
2024 yılına göre bu mübarek ayların başlangıcı takvime göre belirlenmiştir. Recep ayı, bu dönemin ilk ayıdır ve bu süre zarfında Müslümanlar ibadetlerini artırır, dualarını çoğaltır ve manevi olarak kendilerini daha fazla iyileştirmeye çalışırlar. Şaban ayı ise bu hazırlık sürecinin devam ettiği bir dönemi temsil eder. Son olarak, Ramazan ayı, oruç tutma ayı olarak adlandırılır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Peki üç aylar ne zaman başlayacak?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?
2024 üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. Ramazan ayı 2024 yılı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü arefe günü olarak ramazan ayı son günü idrak edilecek.
2024 KANDİL VE BAYRAM TARİHLERİ
REGAİB KANDİLİ: 11 OCAK 2024 PERŞEMBE
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI: 12 OCAK 2024 CUMA
MİRAÇ KANDİLİ: 6 ŞUBAT 2024 SALI
BERAT KANDİLİ: 24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI: 11 MART 2024 PAZARTESİ
KADİR GECESİ: 5 NİSAN 2024 CUMA
AREFE: 10 NİSAN SALI
RAMAZAN BAYRAMI: 10-11-12 NİSAN (ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA)
KURBAN BAYRAMI AREFESİ: 15 HAZİRAN CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI: 16-17-18-19 HAZİRAN (PAZAR-PAZARTESİ-SALI-
ÇARŞAMBA)
AŞURE GÜNÜ: 18 TEMMUZ 2024 SALI
MEVLİD KANDİLİ: 14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, YDS, KPSS, ALES, DGS tarihleri belli oldu mu, sınavlar ne zaman yapılacak?
- Üç aylar 2024 tarihleri | Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Kandil ve dini günler Diyanet takvimi...
- YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...
- Torba Yasada Meclis tüneli açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
- TL'sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL'nin 32-46 günlük getirisi...
- WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...
- 4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?
- Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
- B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Detaylar belli oldu! 125 cc'nin altındaki tüm araçlar...
- 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
- Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?