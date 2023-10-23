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Son dakika: Hudut Kartalları'ndan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Son dakika: Hudut Kartalları’ndan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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