Bursa’da 11 katlı apartmanda can pazarı! Mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı

Bursa'da 11 katlı apartmanın 5. katında mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dairede mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye ekipleri sepet yardımıyla kurtardı. O anlar kameraya yansırken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.