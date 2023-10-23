23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 11 katlı apartmanda can pazarı! Mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı

Bursa'da 11 katlı apartmanda can pazarı! Mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
Bursa’da 11 katlı apartmanda can pazarı! Mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı

Bursa'da 11 katlı bir binanın 5'inci katında çıkan yangın tüm daireyi sardı. Binada büyük panik yaşanırken, dairede mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Bursa'da 11 katlı apartmanın 5. katında mutfakta başlayan yangın tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dairede mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye ekipleri sepet yardımıyla kurtardı. O anlar kameraya yansırken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi üzerinde 11 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5. katta oturan ailenin bulunduğu dairenin mutfak kısmında yangın meydana geldi.

Dumanları gören aile sakinleri kendilerini hızla dışarı atarken, hızla büyüyen alevler evin tüm kısmını sardı. Durum üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler hızla yangına müdahale ederken, binanın 4. Katında oturan 5 kişilik bir aile koridoru saran dumanlar nedeniyle balkona sığındı. Aileyi fark eden ekipler, itfaiye sepetiyle aralarında çocuklarında bulunduğu aile bir bir aşağı indirerek tahliye etmeye başladı.

Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başarırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



Dumandan etkilenen aileyi sağlık ekipleri, ambulansta tedavi ederken, polis ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA