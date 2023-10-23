TEM'de motosiklet kazası: Kopan kolu ambulansla götürüldü
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada 41 yaşındaki A.K.'nin kolu koptu, arkasında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki S.K. de yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.K.'nin kopan sol kolu da ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi, İzmit Doğu Kavşağı mevkinde meydana geldi.
A.K. kullandığı 06 BYY 167 plakalı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR'ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken, sürücüsü A.K. ve arkasında oturan S.K., asfaltta sürüklendi.
Sürücü A.K. bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, yolcu olarak bulunan S.K. ise yaralandı. Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü. Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü A.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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