Mersin'de kan donduran olay! Cezaevinden çıkıp babasını öldürdü
Mersin'in Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertuğrul Saygun, evde babası Ali Saygun'u boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep’te yakalandı.
Bunun üzerine Saygun'un evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada, Ali Saygun'un, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, Saygun'un boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.
MEMLEKETİNDE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi'nde bir restoranda garson olarak çalışan Saygun'un, oğlu Ertuğrul Saygun ile aynı evde kaldığını belirledi.
Cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen Ertuğrul Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep'te yakalandı. Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirtilen Saygun, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi.
Ertuğrul Saygun'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...
- 4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?
- Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
- B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Detaylar belli oldu! 125 cc'nin altındaki tüm araçlar...
- 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
- Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?