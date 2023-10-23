Mersin’de kan donduran olay! Cezaevinden çıkıp babasını öldürdü

Bunun üzerine Saygun'un evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada, Ali Saygun'un, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, Saygun'un boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.



MEMLEKETİNDE YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi'nde bir restoranda garson olarak çalışan Saygun'un, oğlu Ertuğrul Saygun ile aynı evde kaldığını belirledi.