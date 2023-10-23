6 yaşındaki çocuk gelin davasında mahkemeden karar! Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’ye hapis cezası

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.20'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma yapması için duruşma ertelenmişti. Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Kararın açıklanmasından önce yayın yasağı kaldırıldı ve açık yargılamaya geçildi. 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Fatıma Gümüşel'in hakkında ise kararın ardından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.