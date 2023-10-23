Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarının batı ve kuzey kesimler ile Akdeniz'de ve iç Anadolu'da hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.