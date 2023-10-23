23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken, ülke genelinde sıcaklıkların yükseleceği ve bazı illerde 25-30 derecelerin görüleceği belirtildi. Diğer yandan vatandaşlara etkili olacak rüzgar konusunda da uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtilirken tüm iller için 5 günlük yeni tahminler paylaşıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarının batı ve kuzey kesimler ile Akdeniz'de ve iç Anadolu'da hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA