Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken, ülke genelinde sıcaklıkların yükseleceği ve bazı illerde 25-30 derecelerin görüleceği belirtildi. Diğer yandan vatandaşlara etkili olacak rüzgar konusunda da uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtilirken tüm iller için 5 günlük yeni tahminler paylaşıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklıklarının batı ve kuzey kesimler ile Akdeniz'de ve iç Anadolu'da hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PAZARTESİ
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...
- Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
- 7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak
- VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?
- Kısmi seferberlik nedir, ne demek? Kısmi seferberliğin ilan edildiği durumlar neler?
- İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...
- Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!
- Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...
- Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?
- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...