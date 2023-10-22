22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Sarıyer'de mayın paniği!

İstanbul Sarıyer'de mayın paniği!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
İstanbul Sarıyer’de mayın paniği!

İstanbul Sarıyer sahilinde balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu cismin, ne olduğu belirlenlendi. İşte detaylar...

Olay, saat 14.15 sıralarında Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

MAYIN SANILAN CİSİM TONOZ ŞAMANDIRASI ÇIKTI

Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı.

Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA