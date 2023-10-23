KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) kahvaltı saatleri, KYK yurtlarında barınan binlerce öğrencinin günlük yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Öğrencilere sabahları sağlıklı bir kahvaltı sunma amacı güden KYK, bu hizmeti belli saatler arasında sunuyor ve bu saatler dışına çıkıldığında, öğrenciler günlük kahvaltı yardımından yararlanamıyor.