KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
"KYK kahvaltısı saat kaçta başlıyor?" sorusunu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. KYK kahvaltısı, öğrencilere sağlıklı bir başlangıç yapmaları için sunulan önemli bir hizmettir. Bu saat dışına çıkıldığında, öğrencinin günlük kahvaltı yardımı ücreti kullanılamamaktadır. İşte, KYK kahvaltı saatleri 2023-2024!
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) kahvaltı saatleri, KYK yurtlarında barınan binlerce öğrencinin günlük yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Öğrencilere sabahları sağlıklı bir kahvaltı sunma amacı güden KYK, bu hizmeti belli saatler arasında sunuyor ve bu saatler dışına çıkıldığında, öğrenciler günlük kahvaltı yardımından yararlanamıyor.
KYK YURT KAHVALTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
KYK yurtlarında kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanmaktadır.
Yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak steril bir ortamda +4 °C de 72 saat muhafaza edilmekte, gerektiğinde numuneler ilgili birimlerce tahlil ediiyor.
KYK SABAH KAHVALTISI SAATİ KAÇTA?
KYK yurt kahvaltı: Hafta içi 06.30-12.00, hafta sonları ise 06.30-12.30.
AKŞAM YEMEĞİ
KYK yurtlarında akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saatleri arasında yapılmakta.
HAFTA SONU YEMEK SAATİ
KYK yurtlarında hafta sonu da yemek var. Hafta içi ve hafta sonu akşam yemeği 16.00 ile 22.30 saatleri arasında verilmektedir.
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- KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
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