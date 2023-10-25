Detaylar belli oldu! B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! 125 cc’nin altındaki tüm araçlar...

EHLİYETİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, şunları söyledi;

"Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc'ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek."