Baba şikayetçi olmadı anne davaya bile gelmedi! 16 yaşındaki Kendal’ın ölümünde kan parası şüphesi

HAKİM AİLENİN PARA ALIP ALMADIĞINI SORDU

Hakim, maddi bir karşılık verilerek sulh sağlanıp sağlanmadığını şikayetçi baba Halis Yıldız'a sordu. Yıldız, "Bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum. Eşimin neden mahkemeye gitmediğini bilmiyorum. Bana rahatsız olduğunu söylemişti" dedi.

"SİLAH OLDUĞUNU BİLSEM BİNMEZDİM"

Sanık Yunus Emre Aydın da olay günü alkollü olmadığını, diğer sanığın tekele doğru gittiğini görünce motosikletinin arkasına atladığını, Barış Gündüz'ün tekelin oraya gelince bir anda belinden silah çıkararak bir el ateş ettiğini, ateş ederken küfür ettiğini söyledi. Aydın, "Motoru bir yere park etti. Silahı da metruk bir binaya sakladı. Babamın aramasıyla maktulün öldüğünü öğrendim. Kendim teslim oldum, silahın ve motorun yerini gösterdim. Silah olduğunu bilsem arkasına binmezdim" dedi.