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Antalya'ya sonbahar uğramadı! Yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Antalya’ya sonbahar uğramadı! Yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk sürüyor.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğü şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi. Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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