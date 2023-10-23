İstanbul Esenyurt’ta yangın paniği! 4 kişi hastanelik oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin üst kata sıçraması sonucu dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı anlatan Mustafa Avcı, "Binada engelli bir çocuk yaşıyor bir de annesi var. Biz evde oturduğumuz sırada bağırma sesleri geldi. İndiğimde al katta yangın vardı O engelli çocuk yakmış olabilir." dedi.

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