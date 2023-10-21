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Acı haber! Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmet Kısakürek vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Acı haber! Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmet Kısakürek vefat etti

Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu 75 yaşındaki Mehmet Kısakürek vefat etti.

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