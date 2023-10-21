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MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?

"Milli yas bitti mi, bugün son gün mü?", "Milli yas ilan edilince ne olur?" sorularının cevabı araştırılıyor. Gazze'de meydana gelen dehşet verici hastane saldırısının ardından, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülke genelinde milli yas ilan edildi. Peki, milli yas ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

"Milli yas ilan edilince ne olur?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Gazze'de meydana gelen dehşet verici hastane saldırısının ardından, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülke genelinde milli yas ilan edildi. Peki, milli yas ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede şu ifadeler yer aldı;

"İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Milli yas 21 Ekim Cumartesi akşamı sona erecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.

Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

MİLLİ YASTA NELER YAPILMAZ?

Gösteri ve kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan konser, şenlik, eğlence vb. kutlama faaliyetleri iptal edilerek, sadece resmi program uygulanır. Bu durum yerel yönetim inisiyatifine bırakılmıştır.

Milli yasta bayrak gönderde tutulmaz. Milli yas süresince bayrak gönderden yarıya indirilir.

ULUSAL (MİLLİ YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

*Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:

*Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.

*Resmi törenler iptal edilir.

*Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.

*Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.

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