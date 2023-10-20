Okul çantasından çıktı! 7 yaşındaki çocuk zincirle arkadaşını dövdü





"ÇANTASINDAN ZİNCİRİ ÇIKARTIP ATARKEN ÖĞRETMEN YAKALAMIŞ"



Oğlunun yaşadığı travmayı anlatan baba Mehmet Ali Buğdaycı, "Yaklaşık bir hafta önce benim çocuk geldi ve baba beni dövüyorlar dedi. Bende çocukların kendi arasında olmuş olabilir dedim. Bana birkaç defa daha söyledi yine dikkate almadım. Daha sonra öğretmenine durumu söyledim. Bir gün sonra oğlumu okula gitmesi için kaldırdım ama gitmek istemedi ve zincirle dövüldüğünü söyledi. Ben okula gittim ve döven çocuğu buldum, o sırada çantasından zinciri çıkartıp atarken bir öğretmen yakalamış. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oldu" diye konuştu.