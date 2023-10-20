Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinin metnini yayımlayarak İslam alemi tarafından araştırılan ve merakla beklenen bir günde camileri dolduran müslümanlara rehberlik ediyor. Bu Cuma hutbesi, Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, Müslümanların İslam alemi için önemli bir konuya odaklanmalarını sağlıyor. İnşirah Suresine odaklanan bu Cuma hutbesi, toplumda dayanışma, yardımlaşma ve barış mesajlarını içeriyor. İşte tam metni...
Cuma hutbesi, Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir rehberlik kaynağı olarak her hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde okunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesi, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olaylara odaklanarak Filistin'deki son gelişmelere dikkat çekti. Müslümanların bir araya geldiği bu özel günlerde, hutbenin verdiği mesajlar, toplumsal dayanışma, adalet ve barış vurgusu içeriyor.
RAHMET VE SEKİNET MÜJDESİ: İNŞİRÂH SURESİ
Muhterem Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s)'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.1
Aziz Müminler!
Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum: مْ لَ زَرَك َع ن ْ ْ َك َص . َْوَو َض عَنا ْ ْ دَرَك ل ْ ْ َ َك ا ْنَ شَر حْ ْ ْ َ و . ْ ۪ٓ ي ِ ـذ ل َ نَق ا ْ َضْ َ ْ. َظ هَرَك ا ْ ْ َ َرَك ل ْ ْ َ َك َوَرَف عَناْ ْ ِذك . "Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?"2
Evet Kardeşlerim!
Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O'dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.
Değerli Müminler!
İnşirâh suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de اِْ ْ :şudur ْيُ سر ا ِ ُع سر ْ َمَعْال َ ْ . ن ْ. ِ ُع سر ْ َمَعْال zorluğun Her "ْيُ َفِا سر اْ نَ ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır."3
Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nûh'u tufanın helakinden, Hz. İbrâhim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Mûsâ'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yûsuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır. Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır.
Kıymetli Müslümanlar!
İnşirâh suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir: ٰى bitirince işi Bir "َفِا َْفَر غ َتْ َْفا ن َص بْ َذا . َفا رَغ . َر ِب ْ بْ َك َواِل ْ ْ hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel."4 Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz. Mümin, sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin, her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.
Aziz Müminler!
İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.
Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır."5 Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbet sona erecek, zalimler dünyada da ahirette de acı bir akıbete maruz kalacaktır. İnananlar, Allah'ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler, yeni dirilişlerin habercisidir. Yeter ki, Müslümanlar olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Rabbimize, kardeşlerimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa yeniden önder ve örnek kılsın.
Hutbemi şu ayet-i kerime ile bitiriyorum: َها يَ اْ يُ ا ْ ۪ٓذي َنْ َ ال ْ وا َ َمُن ٰ ُصُر ا ْاِ نْْ وا َ تَ ن ْ ْ ٰ ُص رُك ا ّللْيَْ مْ َداَم ُك َويُ ْ مْ َث ِب ن ْ تْ ق ا .ْ َ "Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, düşman karşısında sizi güçlü ve dirençli kılar."6
KAYNAKÇA:
1 Muvatta, Cihâd, 6; Suyûtî, Câmiu's- Sağîr, 7374.
2 İnşirâh, 94/1-4.
3 İnşirâh, 94/5, 6.
4 İnşirâh, 94/7, 8.
5 Buhârî, Mezâlim, 8.
6 Muhammed, 47/7.
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- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
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