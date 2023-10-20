Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi

Allah Resûlü (s.a.s)'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.1

Aziz Müminler!

Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum: مْ لَ زَرَك َع ن ْ ْ َك َص . َْوَو َض عَنا ْ ْ دَرَك ل ْ ْ َ َك ا ْنَ شَر حْ ْ ْ َ و . ْ ۪ٓ ي ِ ـذ ل َ نَق ا ْ َضْ َ ْ. َظ هَرَك ا ْ ْ َ َرَك ل ْ ْ َ َك َوَرَف عَناْ ْ ِذك . "Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?"2

Evet Kardeşlerim!

Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O'dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.