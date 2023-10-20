Sıcaklıklar 30 dereceyi görecek! Hafta boyu etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRECEK

Buna göre Marmara bölgesinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığı görülürken, yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği; rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.