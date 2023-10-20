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Sıcaklıklar 30 dereceyi görecek! Hafta boyu etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Sıcaklıklar 30 dereceyi görecek! Hafta boyu etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken, ülke genelinde sıcaklıkların yükseleceği ve bazı illerde 30 derecenin görüleceği belirtildi. Diğer yandan vatandaşlara etkili olacak rüzgar konusunda da uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtilirken tüm iller için 5 günlük yeni tahminler paylaşıldı.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRECEK

Buna göre Marmara bölgesinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığı görülürken, yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği; rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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