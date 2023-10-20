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Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü yan yattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü yan yattı!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yan yatarak kaldırıma çarparak durdu. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, polisin araştırması sürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yan yatarak kaldırıma çarparak durdu.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde meydana E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 26 ACF 040 plakalı otomobil köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybetti.

YAN YATARAK KALDIRIMA ÇARPTI

Yan yatıp kaldırıma çarparak duran ticari araç sıkışan sürücünün yardımına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polisekipleri müdahale etti.

Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, polisin araştırması sürüyor.

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