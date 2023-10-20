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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?

"Nursel Ergin kimdir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın sunucusu Nursel Ergin hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, merak edilenler...

Nursel Ergin'in samimi sunumuyla programa renk katan Gelinim Mutfakta, her hafta farklı yarışmacı gelinlerin yaratıcı tariflerini ve lezzetli yemeklerini izleyicilere sunuyor. Her bölümde yarışmacı gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, izleyiciler de programı ilgiyle takip ediyor. İşte, başarılı sunucu hakkında merak edilenler...

NURSEL ERGİN KİMDİR? KIZININ İSMİ NE?

Nursel Ergin 41 yaşındadır.

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu.

Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer olarak biliniyor.

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