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İzmir'de gece yarısı deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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İzmir’de gece yarısı deprem!

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) İzmir'de saat 23:53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) İzmir'de saat 23:53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Buca (İzmir)

Tarih:2023-10-20

Saat:23:53:08 TSİ

Enlem:38.345 N

Boylam:27.201 E

Derinlik:9.23 km

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