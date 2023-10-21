Sabah saatlerinde Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saat 06.47'de Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 6,4 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREMİN DETAYLARI
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