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Sabah saatlerinde Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Sabah saatlerinde Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saat 06.47'de Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 6,4 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMİN DETAYLARI

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