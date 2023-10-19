Adana ABD konsolosluğu ikinci emre kadar kapatıldı
Adana'da geçtiğimiz gün taşlı saldırı yapılmasının ardından ABD Büyükelçiliği, "Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır" açıklamasını yaptı.
Siyonist ve katil İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tutmuştu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralanmıştı.
Olayın ardından ABD Büyükelçiliği ikinci bir emre kadar Adana ABD Konsolosluğunun kapalı kalacağını duyurdu.
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