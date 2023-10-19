16 yıl sonra ortaya çıktı! Öğrenince şoke oldu: Ameliyatta unutmuşlar...
Kayseri'de 16 yıl önce tüfekle vurulan 41 yaşındaki Kadir Durdu’nun yaralanan sol bacağında, o dönem yapılan ameliyatta bez parçası unutulduğu ortaya çıktı. Kadir Durdu, "15-16 senedir bir kumaş parçasıyla yaşamışım." ifadelerini kullandı.
Kayseri'de 16 yıl önce husumetli olduğu kişilerle tartışan Kadir Durdu, tüfekle sol bacağından yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Durdu, bir hafta yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlanan Kadir Durdu, asker firarisi olduğu için Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Bu süreçte ağrıların şiddetlenmesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole giden Kadir Durdu, sol bacağından ameliyat oldu.
16 yıl boyunca bacağında şişlik ve ağrı şikayetleri devam eden Kadir Durdu, Kayseri'de özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Yıllar öncesinde geçirdiği ameliyattan kaynaklı sol bacağında bez parçaları unutulduğunu öğrenen Kadir Durdu, şoke oldu. Yeniden ameliyata alınan Kadir Durdu'nun bacağındaki bez parçaları içeren granülom tarzı dokular tamamen temizlendi. Bacağında iz kalan ve yaraları tamamen iyileşmeyen Kadir Durdu, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.
'15-16 SENEDİR BİR KUMAŞ PARÇASIYLA YAŞAMIŞIM'
Dicle Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında ayağındaki şişliklerin ve ağrıların uzun yıllar devam ettiğini anlatan Durdu, "Ameliyattan 15-16 sene sonra ayağım birden şişti. Kıpırdayamayacak hale gelince hastaneye gittim. Özel bir hastanede ayağımın içinde unutulan bez parçaları olduğunu öğrenince şok geçirdim. 15-16 sene bir kumaş parçasıyla yaşamışım. Granül parçalarına dönüşmüş maddeler de temizlendi. Çektiğim çilelerin sonucunda hukuki yola başvurdum. Şu an ayakta fazla duramıyorum. Durunca ayağım şişiyor. Yara kapanmadığı için iltihap akıyor. Ayağımda kalıcı hasar oluştu. Ayağımın düzeltilmesini ve bunu yapanların ceza almasını istiyorum" diye konuştu.
Kadir Durdu'nun avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti anlattı. Avukat Baysal, "En son alınan raporda Dicle Üniversitesi'nde yapılan operasyonda bir bez parçasının 16 yıl öncesinden kaldığı ortaya çıktı. Müvekkilim yaklaşık 15-16 yıllık süreçte bu bez parçasından kaynaklı ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Bu mağduriyetten dolayı hem idari soruşturma başvurusunda bulunduk hem de bu eylemi gerçekleştirenler hakkında taksirli yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreci takip edeceğiz. Buna aslında malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davası diyebiliriz. Bu davada müvekkilimizin maddi manevi tazminatını talep edeceğiz. Müvekkilin hala mağduriyeti mevcuttur. Yürüyememekte, ciddi görülen yaraları mevcuttur" dedi.
Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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