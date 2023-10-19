16 yıl sonra ortaya çıktı! Öğrenince şoke oldu: Ameliyatta unutmuşlar...





Kadir Durdu'nun avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti anlattı. Avukat Baysal, "En son alınan raporda Dicle Üniversitesi'nde yapılan operasyonda bir bez parçasının 16 yıl öncesinden kaldığı ortaya çıktı. Müvekkilim yaklaşık 15-16 yıllık süreçte bu bez parçasından kaynaklı ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Bu mağduriyetten dolayı hem idari soruşturma başvurusunda bulunduk hem de bu eylemi gerçekleştirenler hakkında taksirli yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreci takip edeceğiz. Buna aslında malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davası diyebiliriz. Bu davada müvekkilimizin maddi manevi tazminatını talep edeceğiz. Müvekkilin hala mağduriyeti mevcuttur. Yürüyememekte, ciddi görülen yaraları mevcuttur" dedi.



Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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