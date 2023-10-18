4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! O anlar kameraya yansıdı
Beyoğlu'ndaki evlerinde oyun oynarken pencereye çıkan 4 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun, dehşet dolu anları kameralara yansıdı.
Olay, Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu pencereye çıktı. Düşmemek için pencerede asılı olan halıya tutunan kızın halıya asılı olduğunu gören vatandaşlar, aileyi uyarmak için koştu. Ancak kız çocuğu yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü.
Sesleri duyan vatandaşlar, koşarak kız çocuğunu düştüğü yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada anne ve babasının evde olmadığı, küçük kızı bir başkasına emanet ettikleri iddia edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
"AİLE SORUNLU OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞ"
Olay anında küçük kızı kurtarmak için gelen Volkan Özdamar, "Dün sabah saatlerinde bizim arkadaşların koşuşturması ile ben de duydum olayı. Hemen aşağı doğru koştum.
Halının olduğu dairede bir tane çocuk sallanıyordu. Camdan düşmüş. Biz gördükten sonra koştuk. Ben o sırada içeri girdim, beki yukarı çıkar kurtarırım veya ailesini uyandırırım diye. O sırada çocuk aşağıya doğru düştü. Düştükten sonra 1. katın mermerine kafasını vurduğu için biraz kötüydü ama bilinci yerindeydi. Ambulansı aradık geldiler. Aile sorunlu olduğu için böyle bir olay yaşanmış. Polis ekipleri aile bireylerini aldı. Kız da sonra ambulansla hastaneye gitti. Çocuk tahmini 4 yaşında kız çocuğuydu" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı
- Filistin bayrağının anlamı | Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı?
- Yorgunluğun bir damlası dahi kalmayacak! "Bal"a, bu baharattan attın: Şifa deposuna dönüşüyor
- MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?
- Savaş suçları madde madde liste | İsrail'in işlediği savaş suçları neler? Savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir? Hastaneye saldırı, soykırım...
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 17-18 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Rengine göre ayırt edebilirsiniz! Meğer hakiki olanlar...
- ALES sınavı ne zaman? ALES/3 geç başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr
- 1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam'ın Meryem'i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...
- Mescid-i Aksa ne zaman, kaç yılında yapıldı? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?
- Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm izle! 17 Ekim Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm tek parça izle! ATV canlı yayın ekranı