4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! O anlar kameraya yansıdı

Halının olduğu dairede bir tane çocuk sallanıyordu. Camdan düşmüş. Biz gördükten sonra koştuk. Ben o sırada içeri girdim, beki yukarı çıkar kurtarırım veya ailesini uyandırırım diye. O sırada çocuk aşağıya doğru düştü. Düştükten sonra 1. katın mermerine kafasını vurduğu için biraz kötüydü ama bilinci yerindeydi. Ambulansı aradık geldiler. Aile sorunlu olduğu için böyle bir olay yaşanmış. Polis ekipleri aile bireylerini aldı. Kız da sonra ambulansla hastaneye gitti. Çocuk tahmini 4 yaşında kız çocuğuydu" ifadelerini kullandı.

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