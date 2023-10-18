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4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! O anlar kameraya yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! O anlar kameraya yansıdı

Beyoğlu'ndaki evlerinde oyun oynarken pencereye çıkan 4 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun, dehşet dolu anları kameralara yansıdı.

Olay, Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu pencereye çıktı. Düşmemek için pencerede asılı olan halıya tutunan kızın halıya asılı olduğunu gören vatandaşlar, aileyi uyarmak için koştu. Ancak kız çocuğu yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü.

Sesleri duyan vatandaşlar, koşarak kız çocuğunu düştüğü yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada anne ve babasının evde olmadığı, küçük kızı bir başkasına emanet ettikleri iddia edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"AİLE SORUNLU OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞ"
Olay anında küçük kızı kurtarmak için gelen Volkan Özdamar, "Dün sabah saatlerinde bizim arkadaşların koşuşturması ile ben de duydum olayı. Hemen aşağı doğru koştum.

Halının olduğu dairede bir tane çocuk sallanıyordu. Camdan düşmüş. Biz gördükten sonra koştuk. Ben o sırada içeri girdim, beki yukarı çıkar kurtarırım veya ailesini uyandırırım diye. O sırada çocuk aşağıya doğru düştü. Düştükten sonra 1. katın mermerine kafasını vurduğu için biraz kötüydü ama bilinci yerindeydi. Ambulansı aradık geldiler. Aile sorunlu olduğu için böyle bir olay yaşanmış. Polis ekipleri aile bireylerini aldı. Kız da sonra ambulansla hastaneye gitti. Çocuk tahmini 4 yaşında kız çocuğuydu" ifadelerini kullandı.

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