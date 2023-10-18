Otobüs sürücüsü bayıldı! 5 araç birbirine girdi: Bağcılar’da zincirleme kaza

Kazayı gören vatandaş İbrahim Toprak, "Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada 'dur' diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu" dedi.

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