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Son dakika: Kadıköy'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Son dakika: Kadıköy’de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Kadıköy Uzuncaçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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