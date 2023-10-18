Osmaniye’den Adana’ya gelip 17 evi soydular! Vurgun yapan 2 kadın ve 1 çocuk tutuklandı

Alınan bilgiye göre, B.Ç. (13), Nazar G. (20) ve hamile olan Elvan Ç. (20) kısa bir süre önce Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmaya geldi. Şüpheliler, kentin farklı noktalarında bulunan 17 apartman dairesinden hırsızlık yaptı.