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Osmaniye'den Adana'ya gelip 17 evi soydular! Vurgun yapan 2 kadın ve 1 çocuk tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Osmaniye’den Adana’ya gelip 17 evi soydular! Vurgun yapan 2 kadın ve 1 çocuk tutuklandı

Osmaniye’den Adana’ya gelerek, 17 farklı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 2 kadın ve 1 kız çocuğu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ç. (13), Nazar G. (20) ve hamile olan Elvan Ç. (20) kısa bir süre önce Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmaya geldi. Şüpheliler, kentin farklı noktalarında bulunan 17 apartman dairesinden hırsızlık yaptı.

2 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE VURGUN YAPTILAR

2 kadın ve kız çocuğu, girdikleri evlerden cep telefonu, saat ve ziynet eşyası gibi maddiyatı yüksek malzemeleri çaldı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 3 kişiyi yakalamaya yönelik ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

100'E YAKIN KAMERA İNCELENİP, HIRSIZLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konuşu şüphelileri yakalamak için 17 farklı adreste bulunan 100'e yakın kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler, Sarıçam ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde polisler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. (13), Nazar G. (20) ve Elvan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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