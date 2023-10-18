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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! P.Söz.Onb. Alican Güneş şehit oldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! P.Söz.Onb. Alican Güneş şehit oldu...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerini kullanıldı.

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