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Yeni 'Mete Gazoz'lar Bursa'da yetişecek!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Yeni ’Mete Gazoz’lar Bursa’da yetişecek!

Bursa’yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla ‘branşlara özel’ tesislere önem veren Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Okçuluk Tesisi, törenle hizmete açıldı.

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