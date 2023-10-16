Yalnızca üstün zekalı bir beyin en güvenli çıkış kapısını 21 saniyede tespit edebilir!

Bu özel bulmacada, bir kişinin güvenli bir şekilde kaçabileceği çıkış kapısını belirlemeye çalışacaksınız. Görselde dört farklı kapı bulunmaktadır, her biri farklı tehlikeler içermektedir.

Soru ise, hangi kapının kişinin güvenli bir şekilde çıkabileceğiyle ilgilidir.

Kapılar sırasıyla piranalar, elektrik kabloları ve su, tehlikeli bir ninja ve aç bir timsah içermektedir.