Esenyurt'ta yol verme kavgası: Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Esenyurt’ta bir grup, yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar otobüse taş fırlattı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı. Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı. O anlar ise saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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