17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tasavvuf ateşi, mevlevihanede harlanacak! Bu aşk Bursa'yı saracak

Tasavvuf ateşi, mevlevihanede harlanacak! Bu aşk Bursa'yı saracak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
Tasavvuf ateşi, mevlevihanede harlanacak! Bu aşk Bursa’yı saracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ilk günkü ihtişamına kavuşan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’nin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA