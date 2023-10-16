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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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