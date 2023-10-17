Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Fenomen Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden saldırıya uğradı? Dayak görüntüleri...
"Benekli Ayhan" olarak bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gerçekleşen gizemli bir saldırıya maruz kaldı. Bu olayın perde arkasındaki nedenler arama motorlarında araştırılıyor. Ayhan Koç, Isparta'da yaşanan bu olay sonrasında birçok insanın ilgi odağı haline gelmiş ve olayın ardındaki sırlar merak konusu oldu. Peki Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan "Benekli Ayhan" olarak tanınan fenomen Ayhan Koç, Isparta'da meydana gelen şiddetli bir saldırı sonucu ciddi yaralar aldı. Bu vahim olayın ardından, sosyal medya platformlarında olaya dair paylaşılan görüntüler hızla geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşıldı ve tartışıldı. İşte olaya ilişkin detaylar...
BENEKLİ AYHAN DAYAK OLAYI SON DURUM NE?
Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğradı. Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.
İki kişi tarafından darbedilen Benekli Ayhan aldığı darbeler sonrası yerden kalkamadı. Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.
UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLDİ
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldü.
İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.
BENEKLİ AYHAN KİMDİR?
Benekli Ayhan sosyal medya fenomenidir. Ankaragücü taraftarı olarak biliniyor. Ayhan Koç'un yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor. Sivaslı olan Ayhan Koç Ankara'da yaşıyor.
Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşadığı bilinen Benekli Ayhan'ın Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" 'dır. Aynı şekilde İnstagram hesabının adı ise "@benekli.ayhan" 'dır.
BENEKLİ AYHAN GERÇEK ADI NEDİR?
Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' dedi.
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- Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Fenomen Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden saldırıya uğradı? Dayak görüntüleri...
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