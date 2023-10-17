Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Fenomen Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden saldırıya uğradı? Dayak görüntüleri...

BENEKLİ AYHAN GERÇEK ADI NEDİR?

Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' dedi.